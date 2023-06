La Protezione Civile della Campania ha esteso l’allerta meteo Gialla fino alle 8 di domani mattina, venerdì 16 giugno, su tutto il territorio regionale. Le precipitazioni, che si verificano a tratti e possono assumere intensità di rovescio o temporale, sono accompagnate da possibili conseguenze al suolo, come allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque sulle strade, ruscellamenti con trasporto di materiale, frane e caduta massi. Questo è quanto comunicato dalla Regione Campania tramite una nota ufficiale.

L’invito rivolto dalla Regione Campania è quello di prestare la massima attenzione ai fenomeni di dissesto idrogeologico, anche in assenza di precipitazioni. La persistenza delle piogge può portare ad un progressivo peggioramento delle condizioni del territorio, aumentando il rischio di eventi alluvionali e situazioni di pericolo per la sicurezza delle persone e delle infrastrutture.

In situazioni come queste, è fondamentale che i cittadini siano adeguatamente informati e prendano precauzioni adeguate per garantire la propria sicurezza. È importante seguire attentamente le indicazioni fornite dalle autorità locali, dalla Protezione Civile e dalle fonti ufficiali di informazione sul meteo.

Le autorità regionali stanno monitorando costantemente la situazione meteo e collaborano con i comuni e gli enti competenti per affrontare eventuali criticità. È possibile che siano attivate misure di protezione e di intervento tempestivo, al fine di mitigare gli effetti negativi delle precipitazioni e garantire la sicurezza dei cittadini.