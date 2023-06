Una tragica scoperta ha sconvolto la comunità di Battipaglia, con il ritrovamento del cadavere di un uomo di 54 anni all’interno di una casa. L’uomo, residente nella zona, non era stato avvistato da alcuni giorni, suscitando preoccupazione tra coloro che lo conoscevano. Stamattina i carabinieri sono intervenuti nell’abitazione e hanno purtroppo trovato l’uomo senza vita.

Le indagini su questo episodio sono attualmente in corso sotto la supervisione dei carabinieri della compagnia di Battipaglia, guidati dal capitano Graziano Maddalena. La Procura della Repubblica di Salerno è stata informata dell’accaduto e ha disposto il sequestro del corpo, che è stato trasferito all’obitorio dell’ospedale di Eboli per l’esame autoptico, al fine di determinare le cause del decesso.

La morte improvvisa e misteriosa di quest’uomo ha generato una profonda tristezza e interrogativi nella comunità locale. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire gli ultimi movimenti della vittima e di raccogliere eventuali testimonianze che possano fornire informazioni cruciali per comprendere ciò che è accaduto.

È importante sottolineare che in questa fase delle indagini non sono ancora state fornite informazioni definitive sulle circostanze della morte. L’esame autoptico sarà fondamentale per stabilire con precisione le cause del decesso e chiarire eventuali dubbi o sospetti.