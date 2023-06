Sondrio teatro di un episodio di estrema violenza, in cui un uomo di 31 anni è stato arrestato per aver staccato un orecchio a morsi a un passante durante una lite. La terribile aggressione è avvenuta a causa di uno sguardo considerato troppo insistente verso la moglie dell’aggressore. Gli agenti di polizia sono intervenuti nel pomeriggio dopo aver ricevuto la segnalazione di una lite tra due uomini. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’arrestato è intervenuto per difendere la propria moglie, infastidita dallo sguardo insistente di un altro individuo. La discussione tra i due uomini è presto degenerata, con il 31enne che si è scagliato improvvisamente contro l’altro, aggredendolo fisicamente in maniera violenta.

Durante l’aggressione, l’uomo ha inflitto una ferita estremamente grave all’altro individuo, staccandogli a morsi la parte superiore del padiglione auricolare destro. La vittima è immediatamente trasportata all’ospedale di Sondrio, dove è sottoposta a una visita specialistica nel reparto di otorinolaringoiatria. Purtroppo, la prognosi ha rivelato una lesione permanente, e il paziente è dimesso con una prognosi superiore a 40 giorni a causa dell’amputazione del terzo superiore del padiglione auricolare destro.

Data la gravità estrema dell’atto, i motivi futili che hanno scatenato l’aggressione e i precedenti significativi dell’aggressore, che includevano maltrattamenti in famiglia e violenza e minacce a pubblici ufficiali, le autorità hanno proceduto all’arresto dell’uomo per lesioni personali dolose.

È importante sottolineare che la violenza non può mai essere giustificata o tollerata. Questo tragico episodio rappresenta un richiamo alla necessità di risolvere i conflitti attraverso mezzi pacifici e di rispettare l’integrità fisica e morale delle persone.