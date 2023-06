Durante il transito sulla strada 7bis in direzione Nola, il camion della bottega Mosca di Barra è rimasto coinvolto in un grave incidente. A breve distanza dall’uscita della zona industriale Nola-Marigliano, un Tir ha travolto il camion che trasportava parte del rivestimento del Giglio del Salumiere, un’opera artistica in cartapesta utilizzata per rivestire gli obelischi. L’incidente ha causato scene di panico e profondo sconforto per coloro che avevano dedicato tanto tempo e sforzo per realizzare il manufatto, che è quasi completamente distrutto. La dinamica precisa dell’incidente non è ancora chiara, ma sia il camion della bottega Mosca che il Tir hanno subito ingenti danni.

La notizia dell’incidente e un video dell’evento si sono diffusi rapidamente sui social network e sulle app di messaggistica istantanea, diventando virali. Dopo le lacrime e lo sgomento per quello che molti hanno interpretato come un brutto presagio per la Festa dei Gigli, è iniziata una gara di solidarietà tra i vari comitati, che sono accorsi in aiuto al comitato del Salumiere per aiutarli a rivestire l’obelisco danneggiato.

La comunità si è unita per sostenere il comitato del Giglio del Salumiere e assicurarsi che l’obelisco sia adeguatamente rivestito in tempo per la festa. Questo gesto di solidarietà ha dimostrato l’importanza della tradizione e dell’unità nella comunità durante momenti difficili.