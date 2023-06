A Roma, si è verificato un misterioso caso che ha coinvolto la morte di un uomo di 61 anni. L’uomo, residente a Roma e dipendente di una società appaltatrice della raccolta rifiuti, è stato trovato morto riverso sul sedile di guida di un autocompattatore in via Marco Stazio Prisco, nella zona tra Don Bosco e Centocelle. Alcuni cittadini preoccupati hanno dato l’allarme intorno alle 17 di ieri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Roma Alessandrina. Accanto al cadavere è stata trovata una siringa. Dall’ispezione preliminare del corpo e dagli accertamenti condotti dalla VII sezione del Nucleo Investigativo in via In Selci non sono emerse tracce di traumi o altre lesioni.

La stazione di Roma Alessandrina e il Nucleo Operativo della compagnia di Roma Casilina stanno conducendo le indagini su questo caso. La salma è stata portata al Policlinico di Tor Vergata per l’esame autoptico al fine di determinare la causa del decesso. Ulteriori dettagli e sviluppi riguardanti questo incidente saranno resi noti man mano che l’inchiesta progredisce.