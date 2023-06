Una tragedia ha colpito la città di Torre Annunziata, quando il piccolo Francesco, due mesi ancora da compiere, è arrivato privo di vita al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. La Procura di Torre Annunziata ha aperto un’inchiesta per determinare le cause della morte del neonato e la salma è messa a disposizione della magistratura per l’autopsia. Le ipotesi iniziali si concentrano su un possibile rigurgito o su una malformazione non rilevata precedentemente.

La morte improvvisa del piccolo Francesco ha gettato nello sconforto e nella disperazione i genitori e l’intera comunità di Torre Annunziata. Non appena i genitori si sono accorti che il neonato non stava bene, hanno preso la decisione di correre al pronto soccorso nell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Purtroppo, nonostante la loro corsa affannata, ogni tentativo di salvare la vita del piccolo Francesco è stato vano.

Di fronte a questa tragedia, la Procura di Torre Annunziata ha immediatamente avviato un’inchiesta per fare luce sulle cause della morte. Il procuratore Nunzio Fragliasso, l’aggiunto Giovanni Cilenti e il sostituto Andreana Ambrosino sono al lavoro per determinare se ci siano eventuali responsabilità o negligenze che abbiano portato a questo tragico esito.

Al momento, le indagini si concentrano su due ipotesi principali riguardo alle cause del decesso di Francesco. La prima ipotesi suggerisce che la morte sia stata causata da un rigurgito, un evento che può comportare l’aspirazione di liquido o cibo nei polmoni del neonato, causando gravi complicazioni respiratorie. La seconda ipotesi fa riferimento a una possibile malformazione non individuata precedentemente, che avrebbe potuto provocare un malore improvviso.

Per ottenere una comprensione completa della situazione, i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia sono intervenuti sul posto per raccogliere testimonianze dai primi testimoni presenti e acquisire tutte le informazioni necessarie per l’inchiesta. L’autopsia sulla salma di Francesco sarà fondamentale per determinare la causa esatta della sua morte.