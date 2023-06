Somma Vesuviana e Brusciano, due comuni situati nella regione campana, si sono uniti in un progetto innovativo volto a tutelare le persone con disabilità e gli anziani. In collaborazione con Pmg Italia, leader nella Mobilità Garantita, i due comuni hanno fatto rete per offrire servizi adeguati a coloro che hanno bisogni speciali. Il sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno, ha espresso grande soddisfazione per l’iniziativa. Secondo il sindaco, l’unione di enti, imprenditori, e associazioni è un segno tangibile di impegno nella tutela dei servizi per le persone con disabilità. In particolare, il progetto ha portato alla donazione di una navetta bus specifica per le persone con disabilità e gli anziani, garantendo loro una maggiore mobilità e accessibilità.

Anche il sindaco del Comune di Brusciano, Giacomo Romano, ha sottolineato l’importanza di questa collaborazione tra i due comuni. Romano ha evidenziato che l’obiettivo comune è migliorare la qualità di vita dei concittadini, in particolare delle persone con disabilità e degli anziani che spesso affrontano sfide di mobilità.

La navetta per disabili e anziani, donata grazie alla generosità di Pmg Italia e all’impegno degli enti coinvolti, è accolta con entusiasmo anche da Giuseppe Romano dell’Unione Italiana Ciechi. Romano ha espresso il suo compiacimento per l’iniziativa, evidenziando come questa soluzione migliorerà significativamente la qualità dei servizi offerti sul territorio, permettendo a persone con disabilità e anziani di spostarsi in modo più agevole e autonomo.