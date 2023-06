Torre Annunziata si stringe attorno alla memoria di Raffaele Pisacane, un avvocato stimato e molto conosciuto nella cittadina di Boscoreale, nonché ex membro del consiglio comunale. La sua improvvisa scomparsa a causa di una malattia ha gettato un’ombra di tristezza e dolore sulla comunità legale e sulla città in generale. Raffaele Pisacane era un avvocato rispettato, noto per la sua competenza e passione nel campo del diritto penale. La sua prematura dipartita ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di coloro che lo conoscevano e hanno avuto il privilegio di collaborare con lui. Oltre alle sue competenze professionali, Pisacane era anche apprezzato per i suoi tratti umani eccezionali, che lo rendevano una figura rispettata e amata all’interno della comunità.

L’ordine degli avvocati penalisti di Torre Annunziata ha espresso il proprio profondo dolore attraverso una nota ufficiale, definendo la notizia della sua scomparsa come “tristissima e dolorosissima”. I colleghi di Raffaele Pisacane sono ancora sotto shock per la sua prematura dipartita e nessuno può trattenere le lacrime nel ricordare la sua personalità affabile e il suo impegno indiscusso nel campo della giustizia.

“La perdita di Raffaele Pisacane rappresenta un dolore profondo per la comunità legale di Torre Annunziata. Il suo impegno, la sua competenza e la sua umanità resteranno per sempre nella memoria di coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare con lui”, fa sapere l’Ordine degli Avvocati.