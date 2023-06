Nel tardo pomeriggio di ieri, una tragica fatalità ha colpito Domenico Del Monaco, un rinomato fornaio appartenente ad una famiglia di panettieri e pasticcieri molto conosciuta. Del Monaco, 54 anni, maestro della panificazione e con una vita dedicata al proprio mestiere, è rimasto vittima di una terribile scarica elettrica di 380 volt, provocata da uno dei macchinari utilizzati durante l’orario di punta e l’afflusso di clientela nel laboratorio.

Secondo le prime informazioni, sembra che Domenico abbia subito l’incidente durante una manovra quotidiana che ripeteva da decenni. Per ragioni ancora in fase di accertamento, uno dei macchinari utilizzati avrebbe causato una scarica elettrica che lo ha colpito in modo violento. I soccorsi del servizio sanitario del 118 sono stati immediatamente allertati e hanno iniziato un’intensa e prolungata opera di rianimazione. Purtroppo, nonostante tutti gli sforzi compiuti, non è stato possibile salvargli la vita.

Le strade di via San Francesco d’Assisi e via Tiglio San Biagio, dove si trovano il laboratorio e il negozio di Domenico, sono state paralizzate dalla folla incredula che ha assistito impotente alla tragica situazione. Il traffico è stato bloccato e un’atmosfera di sconforto e speranza ha pervaso la zona, mentre tutti attendevano notizie positive. Nel frattempo, le forze dell’ordine hanno avviato le indagini e il luogo dell’incidente è stato interdetto al pubblico, in attesa dell’arrivo del giudice di turno.

Il mestiere della panificazione, di cui Domenico era un maestro riconosciuto, era la sua fonte di sostentamento. Ironia della sorte, è stato proprio il suo lavoro ad essere fatale. Le forze dell’ordine stanno esaminando tutte le possibili ipotesi legate a questo tragico incidente sul lavoro, insieme a tecnici specializzati. Si sta valutando anche il malfunzionamento dei dispositivi di sicurezza presenti nel laboratorio.