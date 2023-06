L’ex premier italiano Silvio Berlusconi è morto oggi all’età di 86 anni, dopo una lotta contro la leucemia che lo aveva colpito alcuni mesi fa. Le sue condizioni sono precipitate questa mattina presso l’ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricoverato. La notizia della morte del Cavaliere ha generato un profondo dolore e ha segnato la fine di un’era politica nella storia italiana. Silvio Berlusconi, fondatore del partito di centrodestra Forza Italia, ha ricoperto la carica di Primo Ministro per tre mandati, dal 1994 al 1995, dal 2001 al 2006 e dal 2008 al 2011.

La leucemia, una malattia che colpisce il sistema ematopoietico, ha reso necessario il ricovero di Berlusconi all’ospedale San Raffaele di Milano. Nonostante i migliori sforzi dei medici e del personale sanitario, le sue condizioni sono peggiorate rapidamente nelle ultime ore, portando alla sua scomparsa.

Durante i momenti finali, Silvio Berlusconi è stato circondato dai suoi cari. Il fratello Paolo e i figli Eleonora, Barbara, Marina e Pier Silvio sono giunti in ospedale nel giro di pochi minuti, dimostrando il profondo legame familiare che li univa. La presenza dei suoi familiari ha offerto un sostegno emotivo a Berlusconi durante gli ultimi istanti della sua vita.

La morte di Silvio Berlusconi rappresenta una grande perdita per l’Italia e per la politica italiana. Indipendentemente dalle opinioni politiche, Berlusconi ha lasciato un’impronta indelebile sulla scena politica italiana, influenzando la politica ed il dibattito pubblico per decenni.