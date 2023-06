Sono in corso approfondite indagini sulla morte di un ragazzo di 12 anni, avvenuta presso il punto di primo soccorso in via Coppola ad Agerola. Il giovane è arrivato già senza vita, accompagnato da alcuni parenti, e sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Agerola per avviare le procedure investigative. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che il ragazzo possa essere stato disarcionato mentre si trovava in sella a un mulo. L’incidente si sarebbe verificato in località Ponte Tito di Agerola, un’area nota per le sue bellezze naturali e le attività legate all’agriturismo.

Al fine di ricostruire la dinamica dell’accaduto, i carabinieri della sezione Investigazioni scientifiche sono sul posto insieme ai colleghi della compagnia di Castellammare di Stabia. L’indagine è coordinata dalla procura di Torre Annunziata, che superviserà gli accertamenti in corso.

È ancora presto per determinare le cause esatte della tragica morte del giovane, ma le autorità stanno esaminando attentamente tutti gli elementi disponibili. Si stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le prove sul luogo dell’incidente per comprendere le circostanze che hanno portato alla caduta del ragazzo.

La comunità di Agerola è profondamente colpita da questa tragedia e si stringe attorno alla famiglia del giovane. Sono stati espressi sentimenti di dolore e cordoglio per la perdita di una vita così giovane e speranzosa.

È fondamentale che le indagini vengano condotte in modo approfondito e accurato per stabilire con certezza quanto accaduto e per valutare eventuali responsabilità. Sarà compito delle autorità competenti esaminare tutte le prove raccolte e ascoltare i testimoni per ottenere una chiara ricostruzione degli eventi.