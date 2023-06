La spiaggia della Mappatella alla Rotonda Diaz di Napoli è da anni afflitta dalla presenza di abusivi che offrono illegalmente servizi di noleggio di sedie e ombrelloni ai bagnanti. Quest’anno, al fine di aumentare i profitti, i gestori hanno pensato di installare una piscinetta fuori terra, collegandola abusivamente alle docce pubbliche comunali destinate ai bagnanti. Diversi cittadini hanno segnalato questa situazione al deputato di Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

Dopo aver ricevuto la segnalazione, Borrelli ha allertato la Guardia Costiera e la Guardia di Finanza, che hanno confermato le violazioni denunciate. Gli abusivi, oltre ad occupare spazi pubblici con i loro servizi, si erano anche allacciati in modo illegale alle docce pubbliche per creare una piscinetta per i loro bambini e amici. Gli agenti intervenuti hanno provveduto a smantellare l’installazione, che prevedeva addirittura la realizzazione di una seconda piscina ancora più grande, con accesso a pagamento per i bagnanti interessati. È importante sottolineare che l’acqua utilizzata per queste attività abusive proveniva dalle forniture pubbliche, gravando quindi sulle spese della collettività.

Francesco Emilio Borrelli ha espresso la sua preoccupazione per questa situazione, evidenziando come gli abusivi abbiano sfruttato spazi pubblici e risorse senza autorizzazione, danneggiando l’interesse comune. Grazie alle segnalazioni dei cittadini e all’intervento delle autorità competenti, è possibile contrastare questa pratica illecita e ripristinare l’utilizzo corretto delle docce pubbliche comunali.