Lo aveva denunciato 4 giorni prima ma lui non si era arreso. A Sant’Antonio Abate, Napoli, i Carabinieri hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e danneggiamento un 38enne del posto. Era ora di pranzo quando i militari – allertati dal 112 su richiesta di aiuto da parte della vittima – sono intervenuti nei pressi di un’abitazione. La donna, lo scorso 30 maggio, aveva denunciato ai carabinieri diversi episodi di maltrattamenti da parte del marito che duravano da circa un anno ed una gelosia che stava diventando sempre più pericolosa. Denuncia che aveva fatto scattare anche il ‘codice rosso’ ma questo non aveva intimorito il 38enne, con la vittima che era tornata a casa della propria madre.

L’uomo – in forte stato di agitazione – voleva un chiarimento e pretendeva di entrare in casa. Il 38enne si era dimostrato sempre più violento e minacciava di morte la ex. La vittima non ha gli aperto, ma ha chiamato subito i Carabinieri che lo hanno bloccato dopo che aveva appena danneggiato il portone di ingresso dell’abitazione. L’arrestato è nel carcere di Poggioreale in attesa di giudizio.