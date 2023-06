Durante un controllo effettuato dagli agenti del commissariato di Scampia in uno stabile abbandonato in via Giovanni Antonio Campano, a Napoli, è rinvenuto un fucile mitragliatore insieme a 48 cartucce di diverso calibro. L’operazione sottolinea l’importanza delle attività di controllo da parte delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza pubblica e combattere il traffico illecito di armi. Gli agenti del commissariato di Scampia hanno effettuato un controllo in un edificio abbandonato situato in via Giovanni Antonio Campano, nell’ambito delle loro attività di sorveglianza del territorio. Durante l’ispezione dello stabile il rinvenimento significativo: un fucile mitragliatore, un’arma da fuoco di pericolosità elevata, insieme a 48 cartucce di diverso calibro.

La scoperta di un’arma da fuoco e munizioni in uno stabile abbandonato è motivo di grande preoccupazione per la sicurezza pubblica. Le forze dell’ordine hanno immediatamente sequestrato l’arma e le munizioni, che rappresentano un potenziale rischio per la comunità.

La presenza di armi illegali nelle strade rappresenta una minaccia per la sicurezza dei cittadini e alimenta fenomeni criminali. Pertanto, gli agenti del commissariato di Scampia hanno agito in modo tempestivo e determinato per rimuovere tali armi illegali dalla circolazione e prevenire possibili usi criminali.