Minaccia con un coltello, picchia e poi chiude in casa portandosi via le chiavi la compagna e la figlia: arrestato. È accaduto a Torre del Greco (Napoli) dove gli agenti del locale commissariato, durante un servizio di controllo del territorio, su disposizione della centrale operativa, sono intervenuti in corso Vittorio Emanuele per una lite familiare. I poliziotti, giunti sul posto, sono avvicinati da una donna che ha raccontato loro che il compagno, poco prima, aveva minacciato lei e la figlia con un coltello per futili motivi per poi colpirle a schiaffi; infine, dopo aver aggredito anche uno dei loro cani, le aveva costrette a restare chiuse in casa, allontanandosi e portando con sé le chiavi.

L’uomo, poco dopo, è rientrato nell’appartamento dove è identificato: si tratta di un 38enne. Dopo le formalità di rito, è arrestato per maltrattamenti in famiglia, minacce, violenza privata e maltrattamento di animali.