Una terribile vicenda ha scosso il quartiere di Primavalle a Roma, dove il corpo senza vita di Michelle Maria Causo, una ragazza di 17 anni, è stato ritrovato in un macabro scenario. La giovane è stata uccisa a coltellate e poi infilata in un sacco di plastica, che è stato abbandonato tra i rifiuti. Un passante ha notato un giovane che spingeva un carrello con un fagotto sospetto e ha immediatamente allertato la polizia.

Gli agenti intervenuti sul posto hanno aperto il sacco e hanno fatto la macabra scoperta del cadavere di Michelle. Al momento non è chiaro da quanto tempo la ragazza fosse deceduta, ma si sa che nella giornata precedente aveva lasciato la sua abitazione non lontano dalla zona del ritrovamento. Michelle frequentava l’Istituto Statale “Vittorio Gassman” di Roma, situato in via Pietro Maffi.

La polizia ha proceduto all’arresto di un giovane italiano di 17 anni, originario dello Sri Lanka, in relazione all’omicidio della ragazza. Attualmente, l’accusa nei suoi confronti è di omicidio e le indagini sono in corso per determinare il movente del terribile crimine. Tra le ipotesi considerate dagli investigatori vi è anche quella di una lite tra i due giovani legata a una presunta gravidanza della ragazza. Sul corpo di Michelle sono stati rinvenuti diversi segni di fendenti.