La vita quotidiana di tutti noi in special modo in occidente è oramai preda del logorio e della frenesia dello stress e di uno stile di vita sempre più rocambolesco che non ci permette di fermarci un attimo, vivere le nostre giornate compiendo Azioni ripetute e veloci ,fa si che la nostra mente si affatichi e non si riesca a trovare un momento da dedicare al proprio benessere psicologico ed alla propria vita intima e spirituale. Tutto ciò trova rimedio nelle pratiche di rilassamento, meditazione, yoga e potenziamento del pensiero positivo.

Cos’è e la meditazione e perchè dovremmo praticarla?

Riduce lo stress, migliora la concentrazione e bastano 15 minuti al giorno. La meditazione sta diventando sempre più popolare e praticata anche in occidente.

Meditare significa letteralmente di allineare la mente e fare spazio in essa, ponendo l attenzione esclusivamente sul proprio respiro e spazzando via dalla mente tutti i pensieri negativi e intrusivi per lasciare spazio alla positività ed alle good vibes che possiamo attrarre a noi durante questa pratica.

Per meditare al meglio bisognerebbe porsi in una condizione di calma e di comfort ,in un posto isolato e tranquillo ed iniziare a calmare la mente ascoltando frequenze rilassanti(tipo la 369 o 432hertz), concentrarsi poi sull’aria che entra ed esce dai nostri polmoni,ed andare a creare un immagine mentale rilassante e benefica lasciare andare ogni tipo di ansia e pensiero intrusivo.

I BENEFICI FISICI DELLA MEDITAZIONE

E’ dimostrato che meditare riduce sensibilmente i livelli di cortisolo nel sangue, ormone legato allo stress, e contribuisce a migliorare la soglia di concentrazione è studiato che meditare anche per soli 15 minuti al giorno ci fa sentire più felici e dinamici, secondo quanto riportato dal giornale Forbes.

La meditazione, lo yoga, la legge di attrazione, il body positivy l impiego dei cristalli per meditare sono tutte sbarcate in Italia da pochi anni.

Si stanno moltiplicando corsi e gruppi di meditazione, in tutto il belpaese.

Sempre più persone ne sono consapevoli e scelgono quindi di affidarsi a questa preziosa e antichissima pratica; si tratta però di un procedimento estremamente raffinato da apprendere, che va realizzato attraverso step precisi” spiega Andrea Di Terlizzi, fondatore della casa editrice Inner Innovation Project e coautore del libro “La Meditazione”. La meditazione può cambiare la vita di una persona e proprio per questo occorre avvicinarsi a questa disciplina con la massima serietà, perché la cura del corpo e della mente sono strettamente correlati: la meditazione influisce sugli aspetti più profondi di ognuno di noi, portando alla luce potenziali insospettabili.