Sabato notte, durante un servizio di controllo del territorio, gli agenti del Commissariato di Pompei sono testimoni di una violenta rissa in via Lepanto. Diverse persone erano coinvolte nello scontro, colpendosi reciprocamente con calci e pugni. In particolare, due individui stavano utilizzando anche caschi da moto per aggredire gli altri. Gli agenti di polizia sono intervenuti prontamente per porre fine alla rissa e proteggere l’incolumità delle persone presenti. Sono riusciti a bloccare tre giovani, tutti residenti a Napoli e con un’età compresa tra i 15 e i 20 anni. Questi tre soggetti sono stati denunciati per il reato di rissa.

Nonostante l’intervento delle forze dell’ordine, alcuni partecipanti alla rissa sono riusciti a fuggire dalla scena prima dell’arrivo della polizia. Le autorità stanno attualmente lavorando per identificare e rintracciare le persone coinvolte che sono riuscite a scappare.

La violenza urbana e gli episodi di rissa rappresentano una seria minaccia per la sicurezza e la tranquillità pubblica. Le forze dell’ordine sono impegnate nel contrastare tali comportamenti illegali e garantire la protezione dei cittadini. In situazioni di questo tipo, è fondamentale che i cittadini collaborino con le autorità, fornendo informazioni utili per identificare i responsabili e portarli alla giustizia.

La denuncia dei tre giovani coinvolti nella rissa invia un messaggio chiaro: i comportamenti violenti non saranno tollerati e coloro che si rendono colpevoli di atti di violenza saranno chiamati a rispondere delle loro azioni di fronte alla legge.

Le indagini sull’incidente continuano al fine di raccogliere prove e testimonianze che possano aiutare a ricostruire l’accaduto nel dettaglio. Gli agenti del Commissariato di Pompei lavoreranno a stretto contatto con la procura competente per assicurarsi che tutti i responsabili siano individuati e siano presi i dovuti provvedimenti legali nei loro confronti.