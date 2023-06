Dalle prime ore di questa mattina, sono iniziati gli interventi di pulizia a Napoli dopo la festa per la vittoria dello scudetto. Le squadre di Asia si stanno dedicando al lavoro di pulizia, che proseguirà fino alle 12 del giorno. In particolare, si sta lavorando intensamente nell’area circostante lo Stadio Maradona e nelle piazze dove erano stati posizionati i maxi schermi per seguire la partita. Il personale di Asia è sceso in campo con mezzi lavastrade e squadre potenziate di spazzamento e raccolta dei rifiuti.

Durante i lavori di pulizia, si è rilevato un notevole quantitativo di rifiuti e bottiglie da raccogliere. La festa per la vittoria dello scudetto ha lasciato un’impronta visibile nelle strade e nelle piazze della città.

Le squadre di Asia stanno operando per riportare la città alla sua normale pulizia e ordine. L’obiettivo è ripristinare lo splendore di Napoli e garantire un ambiente pulito e piacevole per i cittadini e i visitatori.

È importante ricordare l’importanza di una corretta gestione dei rifiuti da parte di tutti i partecipanti agli eventi festivi, al fine di preservare la bellezza della città e tutelare l’ambiente.