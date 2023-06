Una rapina seguita da un’aggressione ha scosso la tranquillità di Avellino nei pressi dei giardinetti di via Circumvallazione. Un 55enne tunisino è finito picchiato e derubato del suo amato cane da due individui di nazionalità rumena. Tuttavia, grazie all’attività diligente della polizia, è stato possibile rintracciare uno dei presunti autori, un 38enne, e recuperare il cagnolino sottratto. La vittima si trovava seduta su una panchina quando è avvicinata dai due aggressori, i quali, senza dire una parola, hanno subito iniziato ad attaccarlo. Un pugno al volto ha procurato al 55enne gravi ferite, dopodiché i malviventi hanno preso il cane e sono fuggiti.

Grazie alle immediate ricerche condotte dagli agenti della Sezione Volanti della Questura, uno dei rumeni è stato rintracciato e l’animale è stato restituito al suo proprietario. Il 38enne è stato denunciato per il reato di rapina, mentre le indagini continuano per identificare e perseguire l’altro presunto autore dell’aggressione.

La vittima è stata prontamente trasportata al pronto soccorso per ricevere le cure necessarie alle ferite riportate durante l’aggressione. La comunità di Avellino è profondamente scossa da questo vile atto di violenza e si augura una pronta guarigione per il 55enne.

L’arresto del 38enne e il recupero del cane rappresentano un importante successo per le forze dell’ordine, che dimostrano la loro efficacia nel contrastare e punire tali episodi criminali. La polizia continuerà a lavorare con determinazione per individuare il secondo responsabile e assicurare giustizia per l’intera vicenda.