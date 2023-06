È ufficialmente iniziata la prevendita dei biglietti per il tanto atteso musical “Mare Fuori”, la trasposizione teatrale della famosa serie TV Rai-Picomedia. Diretto da Alessandro Siani e prodotto da Best Live, lo spettacolo debutterà il 14 dicembre al Teatro Augusteo di Napoli, promettendo emozioni straordinarie per il pubblico. Tra i protagonisti del musical ci saranno anche alcuni dei volti più amati della serie TV, tra cui Mario Esposito, noto come Rosa Ricci, un personaggio che ha conquistato il cuore del pubblico ed è diventato una vera rivelazione nella trama della serie.

Il tour del musical “Mare Fuori” proseguirà nel 2024, con tappe in diverse città italiane. Dal 20 gennaio, lo spettacolo si esibirà al Teatro Duemila di Ragusa, per poi trasferirsi dal 1° febbraio al Teatro Alfieri di Torino. Il 14 febbraio, le luci del palco si accenderanno al Teatro Arcimboldi di Milano, seguito dal Teatro Team di Bari a partire dal 23 febbraio. Il 1° marzo sarà la volta di Roma al Teatro Brancaccio, mentre dal 15 marzo il musical si esibirà al Teatro Europa di Bologna.

La prevendita dei biglietti offre l’opportunità al pubblico di assicurarsi un posto per questa esperienza unica e coinvolgente. Il musical “Mare Fuori” promette di trasportare gli spettatori in un mondo di musica, emozioni e storie avvincenti, rendendo omaggio alla popolare serie TV che ha conquistato un vasto seguito di appassionati.