Un uomo di 53 anni, precedentemente noto alle forze dell’ordine, arrestato dai Carabinieri. L’episodio si è verificato vicino al lido Enea, in via Lido Miliscola, dove l’uomo è finito sorpreso mentre compiva atti osceni davanti agli occhi atterriti di un bambino di 6 anni e della sua madre. Nel dettaglio, gli eventi si sono svolti sulla scogliera vicino al lido Enea, un tranquillo luogo frequentato dalle famiglie per trascorrere piacevoli giornate al mare. La madre del bambino, scioccata e impaurita, ha subito chiamato i Carabinieri che sono intervenuti prontamente sulla scena. Gli agenti sono riusciti a bloccare immediatamente il 53enne e ad assicurarlo alla giustizia. Attualmente, l’uomo si trova in carcere, in attesa di giudizio per il suo comportamento indecente e offensivo nei confronti di un minore.

L’arresto si è reso possibile grazie alla pronta reazione delle autorità e alla collaborazione della madre, che ha agito tempestivamente per proteggere suo figlio. L’episodio ha causato grande sgomento e sconcerto nella comunità locale, che ha espresso la sua solidarietà alla famiglia colpita da questo spiacevole evento.