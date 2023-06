Nella notte scorsa, a Moiano, un uomo è finito arrestato dai carabinieri per presunti maltrattamenti nei confronti della moglie ed è posto ai domiciliari presso la casa dei suoceri. L’arresto è avvenuto in seguito all’intervento delle forze dell’ordine che hanno risposto all’allarme lanciato dalla donna. Secondo una prima ricostruzione degli eventi, tutto sarebbe iniziato al ritorno da una festa, quando l’uomo, probabilmente in stato di ebbrezza, avrebbe colpito la moglie con un pugno durante una lite. La situazione si sarebbe poi aggravata coinvolgendo anche alcuni familiari presenti, nonostante il loro non voler essere coinvolti. La donna ha chiamato immediatamente i carabinieri per chiedere aiuto.

Una volta sul posto, i carabinieri hanno bloccato l’uomo e lo hanno condotto in caserma. L’indagato è stato dichiarato in stato di arresto e, data l’assenza di un’altra soluzione disponibile, è stato posto ai domiciliari presso l’abitazione dei genitori della moglie. L’avvocato Teresa Meccariello si sta occupando della difesa dell’indagato.

La violenza domestica è un reato grave e inaccettabile che richiede una risposta ferma e decisa da parte delle autorità competenti. È fondamentale garantire la sicurezza e la protezione delle vittime, offrendo loro il supporto necessario per uscire da situazioni di abuso e violenza.