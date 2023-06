Un violento nubifragio ha colpito alcune aree della provincia di Avellino nel pomeriggio odierno, causando danni e disagi significativi. Il Mandamento e le zone tra Grottaminarda e l’Arianese sono state le più colpite dall’intensa pioggia. Numerose sono state le richieste di intervento rivolte ai vigili del fuoco del comando provinciale. Tra le principali segnalazioni, si sono registrati numerosi allagamenti di scantinati e garage, con acqua che ha invaso le abitazioni e le strutture sottostanti. I vigili del fuoco sono stati chiamati ad intervenire per pompare l’acqua e limitare i danni causati dalle inondazioni.

Inoltre, si sono verificate diverse cadute di alberi a causa delle forti raffiche di vento. Un caso significativo è stato quello di Melito Irpino, dove un albero è crollato danneggiando una parte della viabilità. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per rimuovere l’albero e ripristinare la sicurezza nella zona interessata.

A Grottaminarda, in via Leonardo Da Vinci, si è verificato il crollo di un muro lungo circa venti metri. Purtroppo, una porzione del muro è finita su un’autovettura parcheggiata nelle vicinanze. Per fortuna, all’interno del veicolo non c’erano persone, evitando così conseguenze gravi. I vigili del fuoco sono stati impegnati nel garantire la messa in sicurezza dell’area colpita e nel rimuovere i detriti.

La sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco ha continuato a ricevere richieste di aiuto fino al tardo pomeriggio, coordinando gli interventi necessari in diverse zone colpite dal nubifragio. Le squadre di soccorso hanno dimostrato grande prontezza ed efficacia nel rispondere alle emergenze e nel fornire assistenza alle persone colpite dai danni.

Al momento, le autorità locali stanno valutando l’entità dei danni subiti e stanno lavorando per ripristinare la normalità nelle zone colpite. È importante che i residenti restino vigili e attenti alle comunicazioni delle autorità locali per eventuali aggiornamenti sulla situazione e per adottare le precauzioni necessarie.