Ancora una volta, la provincia di Avellino è segnata da una tragica perdita sulla strada. Un motociclista ha perso la vita lungo la ex statale 428, la strada che collega Villamaina con Gesualdo. La vittima, un uomo di 40 anni residente a Villamaina, avrebbe perso il controllo della sua moto a causa di un improvviso malore, finendo la sua corsa contro un albero.

Nonostante i tempestivi soccorsi da parte di un’ambulanza del servizio sanitario 118, i tentativi di salvare la vita del centauro sono stati vani. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri di Flumeri e della Compagnia di Mirabella Eclano al fine di ricostruire la dinamica del sinistro e accertare le cause esatte dell’incidente.

La notizia della tragica morte ha scosso profondamente la comunità di Villamaina, tanto che il Sindaco Nicola Trunfio ha annunciato un giorno di lutto cittadino in concomitanza con le esequie del motociclista.

La salma è stata immediatamente liberata e sarà data degna sepoltura. Purtroppo, questo non è il primo incidente mortale che colpisce la provincia di Avellino di recente. Infatti, domenica mattina, una donna di 45 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto all’uscita autostradale di Avellino Est.

La sicurezza stradale è un problema sempre più urgente e l’incidenza di incidenti mortali continua a rappresentare una grave preoccupazione per la comunità locale. È fondamentale che le autorità competenti e gli enti preposti si impegnino a promuovere campagne di sensibilizzazione, migliorare le infrastrutture e rafforzare i controlli per prevenire tragedie come queste.