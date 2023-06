Una tragedia si è verificata ieri mattina al Largo Sermoneta, nell’area di Mergellina, quando un uomo, apparentemente sulla sessantina e ancora non identificato, è stato trovato senza vita mentre si trovava in acqua a fare il bagno. La scoperta è fatta da alcuni bagnanti che si sono accorti dell’uomo che galleggiava senza muoversi. Immediatamente, i presenti lo hanno portato sulla spiaggia nella speranza di poterlo rianimare. Nel frattempo, sono stati allertati i militari della brigata Bersaglieri dell’operazione Strade Sicure, che già si trovavano in zona per un presidio.

Nonostante i tentativi di rianimazione e l’applicazione del massaggio cardiaco, i militari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. La tragedia ha lasciato tutti impotenti di fronte a una situazione così tragica.

Sulla spiaggia di Largo Sermoneta sono intervenuti anche i soccorsi dell’ambulanza del 118, che hanno tentato disperatamente di rianimare l’uomo. Inoltre, è stato chiamato un medico legale per eseguire gli esami di routine al fine di determinare le cause del decesso.

Al momento, l’identità dell’uomo rimane ancora sconosciuta, e le autorità stanno lavorando per identificarlo e avvisare i suoi familiari. È una situazione dolorosa e triste per tutti coloro che sono stati coinvolti e testimoni di questo tragico evento.

È importante ricordare l’importanza della prudenza e della consapevolezza durante le attività acquatiche. Anche se le circostanze esatte di questo incidente devono ancora essere determinate, è fondamentale seguire le norme di sicurezza e fare attenzione quando ci si trova in acqua.