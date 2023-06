Una tragedia si è verificata sulla spiaggia libera di Pinetamare a Castel Volturno, in provincia di Caserta, nel pomeriggio di oggi. Un uomo di circa 40 anni, di origine ucraina, è morto dopo essere stato colpito, probabilmente, da un malore improvviso. L’uomo si trovava in spiaggia con alcuni amici e, dopo aver mangiato, si è tuffato in mare per nuotare. Purtroppo, durante la sua nuotata, il 40enne si è sentito male. I suoi compagni di comitiva si sono accorti dell’accaduto e hanno trovato il suo corpo sulla spiaggia, correndo subito in suo aiuto. L’episodio ha causato il panico sulla spiaggia, con gli altri bagnanti rimasti in stato di shock.

I compagni di mare hanno immediatamente chiamato i soccorsi, e un’ambulanza del 118 è arrivata sul posto. Nonostante il personale medico abbia tentato di rianimarlo attraverso le manovre di salvataggio, non è stato possibile far altro che constatare la morte dell’uomo ucraino.

L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di domenica 25 giugno 2023, in via del Mare, tra il lido Paradiso e il Gate 5. I carabinieri della locale stazione sono intervenuti per avviare le indagini necessarie. La salma è stata trasferita presso l’istituto di medicina legale, dove potrebbe essere eseguita un’autopsia nei prossimi giorni per determinare le cause del malore improvviso.