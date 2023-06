Una tragedia ha colpito San Benedetto del Tronto quando Paolo Capparè, un professore associato di odontoiatria di 42 anni, è morto improvvisamente a seguito di un malore mentre faceva il bagno. Il figlio di soli 5 anni ha dato l’allarme dopo che il padre ha perso i sensi in acqua. Numerosi bagnanti si sono affrettati ad aiutarlo, e sia il bagnino che i sanitari del 118 sono intervenuti immediatamente. Purtroppo, nonostante gli sforzi di soccorso, per Paolo Capparè non c’è stato nulla da fare.

L’incidente è avvenuto vicino agli scogli di fronte allo chalet “Il bacio dell’onda”, poco dopo le 17 di domenica. L’elisoccorso è stato mobilitato, ma non è stato in grado di salvare la vita del 42enne.

Paolo Capparè era nato e cresciuto a San Benedetto del Tronto, ma da tempo si era trasferito nel Milanese, dove lavorava e aveva stabilito la sua residenza. Da luglio 2021 ricopriva il ruolo di professore associato di odontoiatria, mentre dal 1 gennaio dell’anno precedente era aiuto primario del dipartimento di odontoiatria presso il San Raffaele.

La sua morte improvvisa ha lasciato la comunità locale e la comunità odontoiatrica colpite dalla perdita di un professionista stimato e di una persona amata. Paolo Capparè era conosciuto per la sua dedizione al lavoro e per il suo impegno nel settore odontoiatrico.

L’evento tragico sottolinea l’importanza di essere consapevoli dei rischi associati alle attività acquatiche e di prendere le necessarie precauzioni per garantire la sicurezza personale. È fondamentale seguire le regole di sicurezza in acqua e avere una conoscenza adeguata dei propri limiti fisici.