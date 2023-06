Maria Luisa, una maestra in pensione vedova da diversi anni, aveva chiesto l’aiuto di qualcuno per sistemare l’appartamento che aveva accumulato oggetti nel corso del tempo. La sua storia è raccontata dagli inviati di Pomeriggio 5, la trasmissione condotta da Barbara D’Urso, dopo che i vicini di casa avevano segnalato cattivi odori provenienti dall’abitazione. L’appello non è passato inosservato e ha suscitato l’interessamento immediato del Comune, dell’Asl e dei vigili urbani. Grazie alla collaborazione di queste istituzioni, Maria Luisa è stata trasferita in una struttura adatta alle sue esigenze, dove può vivere in un ambiente pulito e sereno.

In risposta all’appello, il presidente dell’Humanitas di Salerno, Roberto Schiavone, insieme ai suoi volontari, si è offerto di aiutare Maria Luisa. Domani mattina, alle ore 8, i volontari si recheranno nell’appartamento per ripulirlo completamente dagli oggetti accumulati nel corso del tempo. L’obiettivo è quello di ripristinare l’abitazione in modo che Maria Luisa possa tornarvi al più presto.

Il presidente Schiavone ha dichiarato: “Abbiamo deciso, come Humanitas, di rispondere all’appello lanciato da Barbara D’Urso e di aiutare Maria Luisa. Speriamo di riuscire a restituire alla donna un ambiente pulito e sicuro, affinché possa tornare a vivere nella sua casa il prima possibile.”

L’iniziativa dell’Humanitas di Salerno rappresenta un bell’esempio di solidarietà e volontariato, dimostrando come la comunità possa unirsi per sostenere coloro che si trovano in difficoltà. La storia di Maria Luisa è un messaggio di speranza e di aiuto reciproco che testimonia la bellezza di gesti altruistici che migliorano la vita di chi ne ha bisogno.