Inizieranno lunedì a Napoli le operazioni per rimuovere gli addobbi bianchi e azzurri installati dai cittadini per celebrare la vittoria del terzo scudetto da parte dei partenopei. È quanto stabilito oggi nel corso di una riunione a Palazzo San Giacomo a cui ha partecipato la task force comunale. Gli interventi, che potranno essere svolti sia in orario diurno che in orario notturno, prenderanno il via dal territorio della Municipalità 10. Il sindaco Gaetano Manfredi ha voluto ringraziare “i cittadini, le associazioni e i tifosi che già si stanno adoperando spontaneamente” e, nel contempo, ha predisposto un sistema organizzato dall’amministrazione.+

“È una collaborazione importante della quale siamo molto grati – dicono gli assessori all’Ambiente e alla Legalità, Vincenzo Santagada e Antonio De Iesu -. Sosterremo uno sforzo notevole e poter contare sul contributo di tanti napoletani ci consentirà di riportare più rapidamente alla normalità le strade della città evitando il rischio che gli striscioni, esposti troppo a lungo alle intemperie, possano diventare un serio pericolo per la sicurezza dei cittadini”.

Santagada ha già incontrato le associazioni ambientaliste e del verde per definire proposte e mobilitazioni utili alla rimozione della plastica. Alle Municipalità è richiesta un’azione di “pressing sui residenti” al fine di sensibilizzare la comunità locale sulle possibili azioni e le corrette modalità di smaltimento degli striscioni.