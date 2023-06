Il mese di luglio 2023 sarà un periodo ricco di sorprese per i pensionati italiani, poiché saranno introdotti diversi aumenti e pagamenti extra. Sebbene le pensioni verranno erogate solo nei prossimi giorni, è già possibile consultare il cedolino di luglio accedendo all’area riservata del sito dell’INPS con le proprie credenziali. Vediamo nel dettaglio chi avrà diritto a questi aumenti e quando verranno effettuati i pagamenti delle pensioni.

A partire dal mese di luglio 2023, i pensionati riceveranno finalmente le somme relative agli arretrati per le pensioni inferiori al trattamento minimo, con un aumento pari al 1,5% per il periodo compreso tra gennaio e dicembre 2023 (inclusa la tredicesima mensilità). Inoltre, per le pensioni minime dei pensionati con più di 75 anni, è previsto un aumento del 6,4%. A questi aumenti andranno aggiunti gli arretrati, calcolati con una maggiorazione del 7% per ogni mese di pensione spettante.

Nel mese di luglio, alcuni pensionati riceveranno un assegno “doppio” grazie alla quattordicesima mensilità, conosciuta anche come “gratifica feriale”. Questo pagamento è destinato ai cittadini che hanno compiuto 64 anni entro il 30 giugno 2023. Coloro che compiono gli 64 anni successivamente potranno ricevere la quattordicesima insieme alla pensione di dicembre. Inoltre, la quattordicesima mensilità spetta ai pensionati con un reddito annuale inferiore a 14.657,24 euro. Questo pagamento extra viene erogato a tutti i destinatari di pensioni di anzianità, di vecchiaia, di invalidità, di anticipata e anche ai beneficiari della pensione di reversibilità. L’assegno relativo alla quattordicesima, di importo simile a una mensilità normale, sarà erogato insieme all’assegno della pensione di luglio.