In una notte fatale, tre vite spezzate in un terribile incidente stradale lungo la via per il mare. Ludovico Brunello, 31 anni, Valeria Orsoni, 24 anni, e Dominga Orsato, 53 anni, hanno perso la vita in un tragico evento che ha scosso la comunità locale.

Ludovico Brunello, residente a San Biagio di Callalta, era un giovane talento nel settore dell’enogastronomia e della cucina. Dopo essersi diplomato all’istituto alberghiero Massimo Alberini di Lancenigo nel 2010, si era specializzato nella gestione dei ristoranti e catering. Lavorava presso l’Helmut di Treviso, rinomato locale noto per i suoi hamburger, insalatone e piadine. Ludovico era amato dai clienti per il suo sorriso e la sua gentilezza, che non mancava di dimostrare loro. Nel suo curriculum su Linkedin, si descriveva come chef e “back manager”, evidenziando le sue competenze nel settore.

Valeria Orsoni, giovane di 24 anni, lavorava anch’essa presso l’Helmut di Treviso dal settembre 2021. La sua passione per il servizio ospiti era evidente nella sua professionalità e genuinità nell’accogliere e servire i clienti. Ludovico e Valeria erano colleghi di lavoro e, da poco, anche fidanzati. Valeria aveva conseguito la laurea in economia e management aziendale presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia e successivamente si era specializzata in finanza. Nel suo profilo Linkedin, Valeria descriveva le sue doti comunicative e relazionali acquisite attraverso esperienze di lavoro e studio sia in Italia che all’estero. Era considerata una persona affidabile, altamente motivata e in grado di lavorare bene in squadra, anche sotto pressione.

Dominga Orsato, 53 anni, era residente nella zona dell’asolano. Sul suo profilo Facebook, Dominga lasciava una frase che ora suona particolarmente commovente: “La vita è una sola, finita questa restano solo i rimorsi”. La sua presenza nella comunità sarà ricordata con affetto e rimpianto.

L’intera comunità è stata sconvolta da questa tragedia, che ha portato via tre vite giovani e promettenti. Gli amici, i familiari e i colleghi di Ludovico e Valeria si stringono nel dolore, ricordando con affetto i loro sorrisi e le loro qualità professionali. Mentre la famiglia di Dominga cerca conforto nell’amore e nell’appoggio dei loro cari.