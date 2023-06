Raffaele Alfano, un pregiudicato di 33 anni, arrestato per il possesso di un’arma clandestina e per aver sparato due colpi durante una lite scoppiata in un negozio di ortofrutta in viale Europa sabato mattina. I carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, guidati dal capitano Marco Izzo, hanno identificato Alfano come il proprietario dell’arma dalla quale sono effettuati gli spari. La pistola è rinvenuta successivamente in un cassonetto per rifiuti vicino al negozio. Si tratta di una scacciacani clandestina, che sarà oggetto di ulteriori analisi da parte delle autorità.

Attualmente, Raffaele Alfano è ancora ricoverato presso l’ospedale di Nocera Inferiore, ma la sua condizione non è considerata pericolosa. Dopo essere sottoposto a un intervento chirurgico sabato, il 33enne è trasferito nel reparto di Chirurgia, dove è costantemente monitorato.

Secondo la versione fornita dal commerciante, sarebbe stato sempre Alfano ad estrarre l’arma dopo essere entrato nel negozio di frutta e verdura di viale Europa sabato mattina, con l’intento di intimidire il proprietario, F.S., classe ’88, con il quale aveva già avuto una discussione poco prima. Inizialmente, il titolare del negozio sarebbe stato invitato da Alfano a raggiungerlo in un circolo di viale Europa, poco distante dal negozio, dove i due avrebbero avuto un alterco animato.

L’arresto di Raffaele Alfano per possesso di arma clandestina e per aver sparato in luogo pubblico dimostra l’importanza delle operazioni di contrasto alla criminalità e al possesso illegale di armi. Le forze dell’ordine continueranno ad investigare sull’accaduto, al fine di fare luce sulla dinamica dell’incidente e per accertare eventuali altre responsabilità legate a questa vicenda.