Si è costituito il 19enne che ieri sera, dopo aver litigato con il proprietario di un bar in piazza Duomo a Nola, alla guida della sua auto ha tentato di danneggiare l’ingresso dell’esercizio commerciale seminando il panico tra i tanti giovani presenti. Il 19enne era subito identificato dalla Polizia, che ha indagato sull’accaduto, ma si era reso irreperibile nell’immediatezza dei fatti. Oggi si è presentato al Commissariato di San Giuseppe Vesuviano, dove è denunciato per lesioni aggravate e danneggiamento. Al momento risulta che una sola persona abbia dovuto ricorrere alle cure in pronto soccorso, un 18enne che ha riportato una contusione alla gamba ed è giudicato guaribile in 5 giorni dai medici del pronto soccorso dell’ospedale di Nola.

Inizialmente si era sparsa la voce che un’auto trovata capovolta nel vicino comune di Camposano, poco dopo i fatti di Nola, fosse la stessa guidata dal 19enne. La circostanza è poi smentita nel corso delle indagini: si tratta infatti di un’altra auto coinvolta in un incidente stradale senza alcun collegamento con quanto avvenuto in piazza Duomo a Nola.