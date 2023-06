“Sui social impazza l’esaltazione di colui che ieri poteva compiere una strage, a Nola, in provincia di Napoli”. Lo fa sapere il deputato Francesco Emilio Borrelli che ha anche diffuso alcune immagini, in relazione a quanto è avvenuto ieri a Nola, in provincia di Napoli, dove un giovane, dopo una lite, con una vettura – secondo quanto si apprende presa in affitto – ha investito alcuni giovani in piazza Duomo. Le indagini stanno ora cercando di appurare il movente dell’accaduto, se il ragazzo fosse sotto l’effetto di alcol o droga e se fosse in possesso della patente di guida. Solo, per pura fortuna, secondo quanto si apprese, il gesto non ha provocato conseguenze più gravi di quelle registrate.

Solo un ragazzo ha riportato delle contusioni giudicate guaribili in cinque giorni. “Doveva essere accusato di tentato omicidio e tentata strage”, sottolinea Borrelli. Ma il bilancio poteva essere certamente peggiore.