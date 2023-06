La Circumvesuviana, il sistema di trasporto ferroviario che collega diverse città e comuni della regione vesuviana in Campania, sta affrontando nuovi disagi a causa di guasti alla linea elettrica aerea. A poco più di una settimana dall’implementazione del nuovo piano predisposto dall’Ente Autonomo Volturno per i mesi estivi, l’azienda di trasporti è costretta ad annunciare che le tratte Terzigno-Sarno e Pompei-Poggiomarino sono momentaneamente interrotte, causando notevoli inconvenienti agli utenti. Ieri si è segnalato il primo problema quando un treno della Circumvesuviana si è bloccato a Poggiomarino, proprio all’altezza di un passaggio a livello, causando non solo interruzioni nel servizio ferroviario ma anche disagi alla circolazione veicolare locale. L’incidente ha evidenziato l’urgente necessità di intervenire per risolvere i guasti alla linea elettrica aerea che stanno impattando negativamente sulle operazioni quotidiane della Circumvesuviana.

A causa dei guasti alla linea elettrica aerea, due importanti tratte della Circumvesuviana sono momentaneamente interrotte. La tratta Terzigno-Sarno e la tratta Pompei-Poggiomarino non sono attualmente disponibili per il servizio di trasporto. Questa situazione crea notevoli disagi per gli utenti che si affidano alla Circumvesuviana per i loro spostamenti quotidiani, causando ritardi e modifiche ai piani di viaggio.

L’annuncio delle interruzioni sulle tratte della Circumvesuviana arriva a soli giorni dal via del nuovo piano predisposto dall’Ente Autonomo Volturno per i mesi di luglio e agosto. Questo piano aveva l’obiettivo di migliorare il servizio e garantire un trasporto più efficiente durante il periodo estivo, quando l’afflusso di turisti e pendolari aumenta considerevolmente. Tuttavia, i guasti alla linea elettrica aerea stanno mettendo a dura prova l’implementazione di tale piano e creando ulteriori complicazioni per gli utenti.