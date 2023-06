Una tragica notizia ha colpito la comunità di Montecorvino Rovella, nel Salernitano, con la perdita prematura di una bimba di soli sette anni. La piccola Lucia è deceduta presso l’ospedale Santobono di Napoli, e la causa del suo decesso potrebbe essere stata una leucemia fulminante. L’amministrazione comunale di Montecorvino Rovella, guidata dal sindaco Martino D’Onofrio, ha voluto esprimere la propria vicinanza e solidarietà alla famiglia della piccola Lucia attraverso un post pubblicato sulla pagina Facebook del Comune. Nel messaggio si legge: “Il sindaco e l’amministrazione comunale si stringono intorno alla mamma Eterna, al papà Franco, al fratellino Mattia e alla famiglia tutta per la perdita prematura della piccola Lucia”.

La comunità di Montecorvino Rovella è profondamente colpita da questa dolorosa perdita e si unisce nel cordoglio della famiglia. In segno di rispetto e solidarietà, sarà proclamato il lutto cittadino in occasione dei funerali della piccola Lucia. È un momento di grande tristezza per l’intera comunità, che si stringe intorno ai genitori e ai familiari, offrendo supporto e conforto in questo momento di estremo dolore.

La leucemia fulminante è una forma particolarmente aggressiva di leucemia che si sviluppa rapidamente e può avere esiti fatali. La notizia della possibile causa del decesso ha scosso profondamente la comunità, che si unisce nella speranza che la famiglia possa trovare la forza necessaria per affrontare questa terribile perdita.