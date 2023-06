Una turbolenta storia d’amore passata è culminata in due sparatorie, segnando la follia di Rino Crisci, uno stalker violento che non si è mai rassegnato a perdere Michela P., una bionda e affascinante donna di 49 anni con cui aveva avuto una relazione tumultuosa in passato. Il tentato omicidio ai danni di Michela è avvenuto poco dopo le 14 lungo una statale che la donna stava percorrendo in auto. Crisci ha preparato un vero e proprio agguato, inseguendo Michela da Mugnano del Cardinale fino ad Avella. Non appena ha avuto l’opportunità, ha aperto il fuoco con una pistola verso l’auto di Michela, colpendola almeno due volte al braccio sinistro, miracolosamente senza coinvolgere zone vitali.

Nonostante la ferita, Michela ha avuto la freddezza e la lucidità di premere sull’acceleratore e rifugiarsi in via Santa Croce, ad Avella, dove ha gridato chiedendo aiuto. Ha immediatamente riconosciuto l’aggressore, che in passato era già finito in carcere per molestie e violenze. I carabinieri, in collaborazione con gli agenti del commissariato di Lauro, si sono messi immediatamente sulle tracce di Rino Crisci. La sua fuga è durata un paio d’ore, durante le quali ha guidato una Ferrari, ma è finito intercettato da una pattuglia che lo ha inseguito.

Crisci, sfrecciando per le strade cittadine, ha terminato la sua corsa vicino a casa, a Sirignano. Lui e la sua Maserati sono fermati dai militari con colpi di pistola, preoccupati che, completamente fuori controllo, potesse coinvolgere anche altre persone innocenti. I testimoni hanno riferito di aver udito due esplosioni, che potrebbero averlo ferito alle gambe, anche se è possibile che si sia fatto male finendo contro un muro con l’auto ancora in alta velocità. Crisci è stato ammanettato e scortato al pronto soccorso dell’ospedale di Nola.

Poco prima, Michela era portata e operata presso il pronto soccorso del Moscati di Avellino, intervento necessario per evitare che la donna perdesse l’uso del suo arto. La scintilla che ha scatenato Crisci è stata l’ennesimo rifiuto di Michela di tornare con lui.