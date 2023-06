A Castellammare di Stabia al via il 12 giugno i lavori di completamento del nuovo cavalcaferrovia e di demolizione di quello esistente, lungo il tratto stradale di Via San Benedetto in prossimità dell’intersezione con via Ponte Persica. Il termine dei lavori è previsto per l’8 settembre 2023. Con ordinanza, è disposta la chiusura del tratto viario con conseguente divieto di transito veicolare nel tratto di Via San Benedetto in corrispondenza del nuovo e dell’esistente cavalcaferrovia in prossimità dell’intersezione con via Ponte Persica. Il traffico veicolare sarà deviato sulle strade prossime al tratto interessato dai lavori, verso traversa Vecchie Fontanelle, via Savorito, via Provinciale Ripuaria, via Provinciale Fontanelle.

L’impresa esecutrice dei lavori, sottolineano al Comune, garantirà ai residenti l’accessibilità alle rispettive proprietà mediante l’istituzione di apposite misure di sicurezza, corridoi di transitabilità pedonale, ecc., in totale sicurezza sia di giorno che di notte e per tutta la durata dei lavori. La data di inizio dei lavori era fissata al 5 dicembre 2022, poi rinviata perché avrebbe determinato gravi criticità alla viabilità locale in considerazione della concomitanza di altri lavori stradali già in corso su di un tratto di strada confinante denominata Via Vecchie Fontanelle nonché della presenza all’inizio di Via San Benedetto di un frequentatissimo plesso scolastica.