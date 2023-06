La tangenziale di Napoli subirà una chiusura temporanea per consentire lavori di adeguamento e miglioramento della galleria Vomero est. Questa chiusura interesserà il tratto compreso tra Camaldoli e Arenella, in direzione Capodichino/autostrade, per diversi giorni nei prossimi giorni di giugno. Gli orari e le date di chiusura sono i seguenti: dalle 23:00 di martedì 13 alle 6:00 di mercoledì 14 giugno, dalle 23:00 di giovedì 15 alle 6:00 di venerdì 16 giugno e dalle 00:00 alle 6:00 di sabato 17 giugno.

Durante questi periodi di chiusura, i conducenti dovranno adottare percorsi alternativi per raggiungere le proprie destinazioni. Dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Camaldoli, sarà necessario seguire la viabilità ordinaria attraverso il seguente percorso: Via Gabriele Jannelli, Via Simone Martini, Via Arenella, Via Giotto, Piazza Medaglie D’Oro, Via Giuseppe Orsi, Via Giacinto Gigante, Via Marino e Cotronei. Successivamente, si potrà rientrare sulla tangenziale alla stazione di Arenella.

È fondamentale che gli automobilisti pianifichino in anticipo i loro spostamenti e tengano conto di questa chiusura temporanea della tangenziale di Napoli. Le autorità competenti consigliano di valutare il traffico e di considerare le alternative di percorso per evitare ritardi e disagi.

I lavori di adeguamento e miglioramento della galleria Vomero est rappresentano un importante intervento per garantire la sicurezza e l’efficienza della tangenziale di Napoli. L’ammodernamento delle infrastrutture stradali è una priorità per garantire un sistema viario funzionale e in linea con le esigenze dei cittadini.