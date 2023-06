L’ospedale di Scafati, in provincia di Salerno, ha comunicato la temporanea chiusura del suo Punto di Primo Intervento a partire dal prossimo 5 giugno. Tale decisione è presa per consentire lo svolgimento di lavori di ristrutturazione considerati “urgenti e improrogabili”. L’annuncio è dell’ASL di Salerno. Si precisa che i lavori riguarderanno esclusivamente i locali del Punto di Primo Intervento, mentre tutte le altre attività assistenziali già in corso presso l’ospedale di Scafati continueranno a essere garantite alla popolazione. Inizialmente, tali lavori erano programmati ma poi erano stati rimandati a causa dell’emergenza Covid-19. Durante la pandemia, infatti, la struttura ospedaliera era convertita in un Pronto Soccorso dedicato ai pazienti Covid, diventando un ospedale Covid a tutti gli effetti.

Si prevede che i lavori di ristrutturazione dureranno 60 giorni, secondo le stime dell’azienda incaricata dell’esecuzione. Saranno quindi effettuate le necessarie modifiche e miglioramenti per garantire un ambiente adeguato e funzionale per il Punto di Primo Intervento. Nel frattempo, i servizi di assistenza medica e sanitaria saranno garantiti attraverso altre strutture e servizi dell’ospedale di Scafati, al fine di garantire la continuità delle cure alla popolazione locale.