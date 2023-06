Durante un servizio di controllo del territorio, gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale hanno osservato una scena di violenza in via Cristoforo Colombo all’angolo con via Campodisola. Un uomo armato di bastone con spazzola per lavavetri stava colpendo il parabrezza di un’auto ferma al semaforo, intimando all’autista di consegnare del denaro per il lavaggio del vetro.

I poliziotti si sono avvicinati all’uomo che ha reagito aggredendoli con il bastone. Dopo una colluttazione, gli agenti sono riusciti a bloccarlo. Si tratta di un cittadino marocchino di 53 anni con precedenti penali. L’uomo è arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

Negli ultimi tre giorni, gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e della polizia locale hanno intensificato i controlli nella zona degli chalet di Mergellina e in largo Sermoneta. Durante questi controlli, sono identificate 369 persone, di cui 83 con precedenti penali. Sono stati controllati anche 133 veicoli e sono state contestate 15 violazioni del Codice della Strada, tra cui divieto di sosta e mancata esibizione dei documenti di circolazione.

