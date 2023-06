L’area parcheggio del centro commerciale Parco Maximall Oplonti di di Torre Annunziata sembra quasi un campo di battaglia. Come segnalato da un cittadino rivoltosi al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, all’esterno del McDonald’s una moltitudine di carte, bicchieri, contenitori per panini e patatine e sacchetti per l’asporto invadono quasi ogni giorno le aree adibite alla sosta delle vetture. Uno scenario che è un manifesto dell’inciviltà dilagante.

“Abbiamo chiesto che l’area sia al più presto ripulita, cosa che ovviamente non risolve per niente il problema.” – commenta Borrelli- “Questi scenari sono diventati una consuetudine e quindi qualche domanda sui consumatori abituali dei fast- food, e sulle stesse politiche di questi ultimi, occorrerebbe farsele per trovare delle risposte che possano porre fine a tali imbarazzanti scene di degrado ed inciviltà che avvengono in ogni sito dove si trovano questi locali. A questo punto le varie amministrazioni comunali e le ditte che gestiscono la raccolta dei rifiuti urbani devono sedersi attorno ad un tavolo con i rappresentanti delle catene per studiare delle soluzioni. Innanzitutto sono da prevedere dei controlli e le installazioni di più cestini dei rifiuti visto che il problema è generalizzato”.