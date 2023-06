I carabinieri di Piano di Sorrento, Napoli, hanno arrestato un 43enne di Napoli già noto alle forze dell’ordine per furto aggravato. L’uomo è sorpreso mentre tentava di portare via materiale da un gabbiotto installato in un distributore di carburanti situato in Corso Italia. Il 43enne aveva forzato la porta d’ingresso del locale e si era impossessato di circa 400 euro in monete e due borselli in tela da una cassetta di sicurezza in metallo. Grazie all’intervento tempestivo dei carabinieri, la refurtiva è prontamente recuperata e restituita al proprietario del distributore di carburanti. L’uomo è immediatamente arrestato e si trova attualmente in attesa di giudizio.

Il ladro, già noto alle forze dell’ordine, ha dimostrato una capacità criminale nel forzare la porta d’ingresso e nel sottrarre il denaro e le borse dal gabbiotto del distributore di carburanti. Grazie all’efficace azione dei carabinieri, è stato possibile interrompere il suo tentativo di furto e ripristinare la sicurezza dell’esercizio commerciale.

L’arresto di questo individuo rappresenta un successo per le forze dell’ordine nel contrastare il fenomeno dei furti e tutelare la sicurezza dei cittadini e degli esercizi commerciali. Dimostra inoltre l’importanza della collaborazione tra la polizia e la comunità locale nel segnalare attività sospette e contribuire alla prevenzione e all’individuazione dei criminali.