Un rapido intervento dei carabinieri ha portato all’arresto di Marcello Sica, un 48enne napoletano già noto alle forze dell’ordine, per furto in abitazione. L’episodio si è verificato nel quartiere Miano, quando un uomo di 85 anni, insieme alla figlia, ha chiamato il numero di emergenza 112 segnalando la presenza di un intruso nella propria casa. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Stella, che si trovavano nelle vicinanze, hanno risposto prontamente alla chiamata di aiuto. Grazie alla tempestività dell’intervento, sono riusciti ad arrivare sul posto in pochi minuti.

All’arrivo dei carabinieri, hanno trovato Marcello Sica mentre cercava di entrare nella casa dopo aver già rovistato all’interno del garage. I militari lo hanno immediatamente bloccato e arrestato. Si tratta di un individuo già conosciuto dalle autorità per reati simili.

Attualmente, Marcello Sica si trova in attesa di giudizio per il furto in abitazione. La prontezza di intervento dei carabinieri ha permesso di evitare ulteriori danni e garantire la sicurezza delle vittime. L’arresto di Sica rappresenta un successo nella lotta contro i furti e contribuisce a rassicurare la comunità locale.