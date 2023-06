La “Venere degli Stracci” di Michelangelo Pistoletto, un’opera d’arte realizzata nel 1967, arriverà a Napoli e sarà esposta in Piazza Municipio a partire dal 28 giugno. Questa installazione fa parte della rassegna “Napoli contemporanea”, curata da Vincenzo Trione, consigliere del sindaco per l’arte contemporanea e i musei, che mira a rafforzare la presenza dell’arte contemporanea nella città attraverso diverse iniziative pensate per gli spazi pubblici e i siti museali.

L’opera della “Venere degli Stracci” si basa sull’utilizzo della tecnica dell’assemblaggio, combinando elementi in maniera apparentemente provocatoria. Essa unisce un richiamo classico, rappresentato dalla figura della Venere, con l’uso di un materiale povero come gli stracci, inizialmente utilizzati per pulire i quadri specchianti e successivamente impiegati per le loro qualità materiche e cromatiche.

Questa esposizione permetterà ai cittadini di Napoli di apprezzare e riflettere sull’opera di Michelangelo Pistoletto, contribuendo così a promuovere la cultura contemporanea e l’arte pubblica nella città.