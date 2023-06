Una nuova forma di truffa sta prendendo piede attraverso l’invio di SMS fraudolenti. In questo caso specifico, i truffatori cercano di ingannare le persone promettendo un bonus di 200 euro sul loro conto corrente. Questa truffa utilizza il meccanismo noto come “smishing”, simile al phishing, in cui i truffatori cercano di ottenere informazioni personali o finanziarie fingendosi un’entità legittima come una banca o un’azienda di carte di credito.

Il messaggio di testo viene inviato con il mittente “A. Exclusivo” e recita: “Hai ricevuto un bonus al tuo conto di investimento! Inizia da 200 euro e guadagna fino a 1.500 euro di profitto”. Il testo del messaggio invita l’utente a cliccare su un link esterno, che risulta essere corrotto.

Gli esperti avvertono che questi tipi di truffe sono sempre più comuni e cercano di sfruttare la rapidità di risposta delle persone alle notifiche ricevute sui loro dispositivi mobili. I truffatori cercano di spingere le persone ad agire prontamente per ottenere il bonus o per risolvere un problema di sicurezza apparente.

Per evitare di cadere in queste truffe, è importante prestare attenzione ai seguenti segnali d’allarme:

Gli enti pubblici o istituzionali non richiederanno mai informazioni personali o riservate tramite SMS.

I messaggi di truffa spesso cercano di creare un senso di urgenza, ad esempio segnalando un problema grave o offrendo vantaggi immediati.

Non bisogna mai cliccare su link esterni contenuti in messaggi sospetti. È meglio verificare direttamente le informazioni tramite canali ufficiali come chiamare la banca o consultare i movimenti del proprio conto corrente attraverso applicazioni o siti web autentici.

Nel caso di sospetti messaggi di truffa, è consigliabile segnalare l’incidente agli organi competenti e successivamente cancellare il messaggio e bloccare il mittente se possibile.

La consapevolezza e la prudenza nell’affrontare le comunicazioni inusuali o sospette sono fondamentali per evitare di diventare vittime di frodi online.