Presso la foce del Fiume Sarno, a Rovigliano, località oplontina, esiste una zona diventata una discarica abusiva. Un reportage fotografico di un cittadino rivoltosi al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli ne documenta la situazione. “A breve effettueremo un sopralluogo per capire la gravità del problema, richiedere degli interventi di bonifica e studiare delle misure di prevenzione. Interesseremo della questione anche l’assessorato regionale ed il ministero dell’ambiente anche perché c’è un analogo problema, sempre in località Rovigliano, presso la baia nota come quella delle 7 scogliere che, nonostante sia sottoposta a sequestro giudiziario, è invasa da materiali inquinanti.”- dichiara Borrelli.

“Crediamo che sia tempo di fare il punto della situazione anche in un quadro generale: le bellezze della nostra terra, che dovrebbero essere luoghi incontaminati, sono sempre più distrutte dalla mala amministrazione e dall’incoscienza umana.”