Un tragico incidente si è verificato ieri pomeriggio a San Nicola La Strada, quando un bambino di soli 12 anni è finito investito da un’auto mentre percorreva una strada del quartiere. Il giovane ciclista è immediatamente trasportato all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, dove attualmente si trova in prognosi riservata. Il conducente dell’auto è denunciato per lesioni gravissime, e le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’incidente.

Il giovane di Caserta, identificato con le iniziali V.B., stava pedalando lungo via Saba, una traversa che si interseca con via Leonardo da Vinci, quando è rimasto investito da un’auto, una Lancia Y10. Il conducente dell’auto stava procedendo in direzione di Caserta provenendo da San Nicola La Strada al momento dell’incidente. L’impatto è avvenuto poco prima delle 17:00, lasciando il giovane ciclista gravemente ferito.

Il bambino è immediatamente trasportato all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta per ricevere le cure necessarie. Attualmente si trova in prognosi riservata, e i medici stanno valutando l’estensione delle lesioni e l’evoluzione delle sue condizioni. La gravità dell’incidente ha portato alla denuncia del conducente dell’auto per lesioni gravissime, e le autorità stanno investigando per determinare le cause dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

Le autorità competenti stanno svolgendo le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Saranno analizzate le testimonianze dei presenti e verranno acquisite eventuali prove, come le registrazioni delle telecamere di sicurezza della zona, al fine di comprendere le circostanze che hanno portato all’incidente. È fondamentale stabilire se ci siano stati comportamenti negligenti o violazioni delle norme stradali da parte del conducente dell’auto o altri fattori che abbiano contribuito all’accaduto.