Una tragedia ha sconvolto la città di Catania, in Sicilia, quando un uomo di 52 anni ha investito volontariamente la moglie e un’amica della donna, causando la morte di quest’ultima. L’incidente è avvenuto nella zona industriale e l’uomo si è successivamente consegnato alla polizia, confessando l’atto. La moglie, di 56 anni, è finita ricoverata all’ospedale San Marco e le sue condizioni non sono considerate critiche. Purtroppo, l’amica della donna, una donna di 69 anni originaria dell’Ennese, è deceduta sul posto a causa delle ferite riportate nell’incidente.

La Procura distrettuale di Catania ha coordinato le indagini sulla tragedia, che coinvolgono la squadra mobile. È emerso che l’uomo, identificato come Piero Maurizio Nasca, era stato precedentemente denunciato per reati contro il patrimonio e aveva ricevuto un’ammonizione nel 2018 da parte del Questore. Nonostante ciò, la moglie si era riavvicinata a lui.

Secondo la ricostruzione fornita dalla Procura, l’obiettivo principale dell’uomo sarebbe stata l’amica della moglie, Cettina De Bormida, che lui riteneva “colpevole” di aver cercato di convincere la moglie a lasciarlo.

Inizialmente, la polizia municipale era intervenuta sul luogo dell’incidente, considerando l’incidente come un normale incidente stradale. Tuttavia, la successiva ricostruzione degli eventi ha portato le Volanti della Questura a bloccare l’uomo nelle vicinanze. Nasca ha chiamato il numero di emergenza 112 per consegnarsi e successivamente è stato interrogato dalla squadra mobile sotto la supervisione del magistrato di turno.

La moglie, non in pericolo di vita, è attualmente ricoverata all’ospedale San Marco di Catania, dove sarà interrogata dalla polizia dopo le cure mediche necessarie.

La vittima, Cettina De Bormida, 69 anni, originaria di Centuripe, nell’Ennese, è deceduta sul posto a causa dell’incidente. L’uomo è stato bloccato dalla polizia mentre si trovava ancora in stato di shock e ha seguito le indicazioni degli operatori, rimanendo nel luogo in cui si trovava fino all’arrivo delle pattuglie. Anche la moglie, sotto shock, ha parlato con gli agenti di polizia prima di essere trasportata in ospedale tramite un’ambulanza del servizio 118. La polizia sta acquisendo i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona per le indagini.